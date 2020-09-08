Стало проще зарегистрироваться в личном кабинете АО «СамГЭС». Рассказываем почему

Позитивные изменения произошли с сервисом «Личный кабинет» АО «СамГЭС». Теперь стало еще проще зарегистрироваться. В сервисе сократилось количество полей для заполнения и ускорился процесс предоставления учетных данных пользователя. Теперь для регистрации достаточно указать ФИО, номер лицевого счета, электронную почту и телефон. По завершении регистрации на электронную почту приходят логин и пароль для входа в личный кабинет.
Преимуществ использования сервиса много. Подтвержденная учетная запись открывает доступ ко всем услугам:
* передача показаний прибора учета;
* оплата потребленной электроэнергии;
* подключение электронной квитанции;
* получение информации о приборе учета.
Воспользоваться упрощенной регистрацией можно на samges.ru или в мобильном приложении, которое доступно для пользователей Android и iOS.
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