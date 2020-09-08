В Самарской области от коронавируса умерли две женщины

Коронавирус по-прежнему опасен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 сентября стало известно, что от коронавируса в Самарской области скончались еще два человека. Это оказались две пенсионерки, которые имели и другие проблемы со здоровьем.

- Умерла 70-летняя женщина, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы. Также не смогла победить болезнь 89-летняя местная жительница, у которой были заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, - рассказали в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения Covid-19 на территории региона.

Общее количество жертв теперь - 137. Напомним, что сегодня появилась информация про еще 98 заболевших коронавирусной инфекцией. 238 граждан остаются под медицинским наблюдением.

Специалисты настоятельно рекомендуют: соблюдайте меры личной безопасности, носите маски, мойте руки и придерживайтесь социальной дистанции.