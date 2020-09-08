В Самарской области собираются ловить любителей тонированных стекол на авто

Полиция будет искать нарушителей на дорогах Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во всех районах и городах Самарской области сегодня, 8 сентября, и в пятницу, 11 сентября, полиция проведет профилактические рейды. Искать будут нарушителей правил тонировки автомобильных стекол.

Как напоминают в УГИБДД региона, согласно требованиям технического регламента, светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается обзорность водителю, должно составлять не менее 70%. Те, кто покрывает свои стекла темной прозрачной пленкой, должны быть привлечены к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ.

- Автомобилистам, которые не снимут тонирующую пленку со стекол на месте, будет выдано требование об устранении нарушений, - отметили в облМВД.