В Самарской области пройдет XXII Поволжская агропромышленная выставка 2020: когда, где, программа

На Поволжскую агропромышленную выставку каждый год съезжаются около 200 предприятий и организаций. Среди них фермерские хозяйства и кооперативы, научно-исследовательские и образовательные учреждения, российские и зарубежные производители сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений, инвестиционные и страховые компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агропромышленные холдинги.

В 2020-м году XXII Поволжская агропромышленная выставка будет проходить 18 и 19 сентября в поселке Усть-Кинельский Самарской области.

В тематических разделах выставки-ярмарки будут представлены техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационно-консультационное обеспечение АПК, финансовые услуги.

Посетителям выставки покажут, как работает техника, оборудования и почвообрабатывающие агрегаты, производимые предприятиями Самарской области.

Украшением мероприятия будет конкурсный показ лучших сельскохозяйственных животных региона. Такой конкурс пройдет уже в девятый раз, и в Поволжье - только в Самарском регионе. Активную поддержку в организации сельскохозяйственного шоу нашим аграриям оказывают ведущие эксперты НКО «Ассоциация производителей КРС голштинской породы».

Департамент ветеринарии Самарской области расскажет о работе лаборатории мониторинга и оценки качества молока и достижений цифровизации в ветеринарной отрасли.

27 муниципальных районов Самарской области откроют свои экспозиции на «Сельской улице». Каждая расскажет о муниципалитете, реализации государственных и ведомственных программ развития сельского хозяйства, производственных показателях отрасли в данном районе. Здесь же можно будет увидеть и приобрести лучшую сельхозпродукцию предприятий переработки, фермерских и личных подсобных хозяйств, а также поделки и сувениры ремесленников и мастеров народного творчества.

Посетителей сельхозвыставки ждет захватывающее представление джигитовочной группы «Борская Крепость» конно-спортивного отделения Борской ДЮСШ.

Для безопасности участников и посетителей XXII Поволжской агропромышленной выставки мероприятие будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, рекомендованных Роспортебнадзором.

ГДЕ: Самарская область, пос. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82.

КОГДА: 18-19 сентября 2020 г.