Не выходите на улицу! В Самаре 9 сентября объявлен желтый уровень опасности

Жителей губернии призывают быть осторожнее Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В среду, 9 сентября, погода преподнесет жителям Самарской области неприятный сюрприз. Местами ожидаются гроза, усиление южного и юго-западного ветра с порывами 16-21 метров в секунду. Не обойдется и без дождя.

- От Приволжского УГМС получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности», - сообщают в ГУ МЧС России по региону.

Гражданам советуют при усилении ветра не покидать зданий, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра и, если непогода застанет вас на улице, укрыться от нее в подъезде или подземном переходе. Машины советуют поставить в гараж и ни в коем случае не парковать их рядом с деревьями.