Жителям Куйбышевского района вернули горячую воду

Горячая вода вернулась в жилые дома и социальные учреждения Куйбышевского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе решена проблема, на которую жаловались многие местные жители. ООО «Газпром межрегионгаз Самара» возобновил подачу газа в котельную на Грозненской, 1, снабжавшую район теплом и горячей водой.

- Передать котельную в обслуживание муниципальному предприятию было в данной ситуации единственно верным решением. На рынке должны работать только благонадежные организации, которые в полной мере несут ответственность перед жителями, бесперебойно обеспечивая их горячей водой и отоплением, - отметил генеральный директор предприятия Виктор Коротких.

Раньше котельную обслуживало ООО «СТЭК». Компания имела срочный договор на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Самара», который истек 3 августа. Новый договор заключен не был. 4 августа в компании «СТЭК» прекратили отбор газа, и работа котельной была остановлена.

В «СТЭК» накопили много долгов за поставленный газ - свыше 11 миллионов рублей. Еще больше их у собственника котельной ООО «Волгатеплоснаб» - 103,7 миллионов. Сейчас предприятие находится в процедуре банкротства, а в конце прошлого года в отношении руководства этой организации возбудили уголовное дело по фату мошенничества. Расследование продолжается.