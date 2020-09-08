Актера Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП

Михаила Ефремова прямо из суда отправили в СИЗО Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы вынес приговор известному актеру Михаилу Ефремову. 56-летнего артиста отправили на восемь лет в колонию общего режима за смертельное ДТП, которое он устроил под действием алкоголя и наркотиков три месяца назад. 8 июня звезда «Современника» выехал на своем джипе на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице через несколько часов.

- Михаила Ефремова прямо из суда отправили в СИЗО. Артист слушал приговор, шатаясь, держался за стол. Казалось, он вот-вот упадет, - пишет сайт kp.ru.

Служители Фемиды не поверили словам актера, что он не помнит, как все произошло, а также доводам защиты о том, что артист сидел во время аварии на пассажирском сидении. Проверка показала, что Михаил Ефремов был в машине один. Никаких психический нарушений у него также не нашли. Суд обязал актера выплатить старшему сыну погибшего 800 тысяч рублей, 200 тысяч он уже перечислил.

Напомним, что это далеко не первый скандал, в который попадает Михаил Ефремов, но первый с таким трагичным концом. Как правило, виной всему был алкоголь, который актер в последние годы стал слишком часто употреблять. Так, пару лет назад известный артист «отметился» на спектакле в Самаре. В марте 2018 года он сначала опоздал на представление, а потом и вовсе послал матом зрителей.

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