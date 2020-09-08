Африканская чума продолжает убивать свиней в Самарской области

Свиньи региона в опасности Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

Африканская чума свиней не спешит покидать Самарскую область. Подтверждены еще пять ее случаев. Специалисты ветеринарной лаборатории региона выявили болезнь, изучив анализы за последние несколько дней.

Как сообщают в Россельхознадзоре, 2 и 3 сентября АЧС подтвердилась у 6 погибших диких кабанов, обнаруженных около села Волжский Утес в Шигонском районе на территории Волжского государственного опытного охотничьего хозяйства.

4 сентября при исследовании патматериалов, полученных от 2 павших кабанов в угодье охотников и рыболовов «Кануевское» в Безенчукском районе, а также от домашней свиньи, погибшей на улице Чернышевского в Сызрани, снова был обнаружен этот вирус.

Выявили АЧС и по результатам исследования проб, отобранных от 4 погибших свиней, найденных владельцем личного подсобного хозяйства на улице Циолковского в Чапаевске. Это случилось 5 сентября.

На сегодня в регионе подтверждены 109 случаев АЧС. Из них 43 - среди диких кабанов, 64 у домашних свиней и еще 2 генома чумы нашли в продукции животноводства.