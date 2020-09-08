Самарцы рискуют нарваться на штраф, возвращаясь из-за границы

Тест необходимо сдать сразу после возвращения на родину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Роспотребнадзоре самарским любителям путешествовать напоминают, что сразу после возвращения в родные края необходимо сдать тест на коронавирус. Сделать это положено в течение трех календарных дней, иначе вас ждут штрафные санкции.

Так, в России уже есть случаи, когда людей наказывали за подобные проступки. 7 сентября Асбестовский городской суд Свердловской области привлек к административной ответственности жительницу поселка Рефтинского. Она оштрафована на 15 тысяч рублей за то, что после возвращения из Турции не стала проходить тестирование на Covid-19.

Специалисты указывают, что лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР нужно делать сразу после возвращения из-за границы. Информацию о результатах следует разместить в специальной форме на портале госуслуг. Тем, кто не соблюдает правила, грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.