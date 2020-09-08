Стрелял в лося, убил человека. В Самарской области под суд отдали неосторожного охотника

Оружие у обвиняемого изъято ФОТО: СУ СК РФ по Самарской области

Сотрудники Шенталинского межрайонного следственного отдела закончили разбираться с уголовным делом в отношении 33-летнего местного жителя. Ему вменяют то, что он по неосторожности лишил жизни другого человека.

- По версии следствия, 28 декабря прошлого года обвиняемый во время охоты в Камышлинском районе начал стрелять из ружья в приближающегося лося и попал в другого охотника, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

Пострадавшим оказался 69-летний мужчина. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Материалы по делу в ближайшее время начнут рассматривать в федеральном суде Клявлинского района.