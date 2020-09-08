Правоохранители установили людей, которые в 2005 году похитили самарца и увезли его на Кавказ

Один из предполагаемых похитителей арестован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 сентября 2005 года в регионе бесследно исчез 35-летний Валерий Морозов. Как заявляли его близкие, мужчину похитили неизвестные из загородного дома в селе Черноречье. Было предположение, что пострадавшего увезли в Чечню или Дагестан. На днях оперативники установили подозреваемых.

- К преступлению могут быть причастны три человека. Один из них - 52-летний житель Дагестана Залкип Б. - задержан на территории республики, доставлен в Самарскую область и взят под арест, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Еще один подозреваемый - 46-летний Набиюлла И., зарегистрированный в областной столице, - объявлен в федеральный розыск. Такой же статус у третьего фигуранта - 35-летнего Магомеда-Расула Т., прописанного в Дагестане.

Расследование и поиски Морозова продолжаются.