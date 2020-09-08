Жители Самарской области могут пройти медобследование в передвижных кабинетах

Медицинские услуги становятся качественнее и доступнее Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Медицинские услуги становятся доступнее в Самарской области. Так, почти сто жителей поселка Балашейка Сызранского района недавно прошли флюорографию возле дома. Обследование проводилось в новом передвижном комплексе, полученном в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В ближайшее время мобильный флюорограф заработает в поселке Междуреченск. Кроме того, в Сергиевском районе теперь работает новый передвижной кабинет цифровой рентгенографии «Пульмоэкспресс». Он направлен на современную диагностику заболеваний органов грудной клетки. На днях прием проводился на территории средней школы № 1 в поселке Суходол, его посетили 95 учеников.

13 новых мобильных комплексов поступили в губернию в августе - 10 флюорографов и 3 маммографа. Губернатор Дмитрий Азаров передал их в больницы 10 районов. Новая техника уже помогает и пациентам, и самим медикам, которым теперь еще проще установить точный диагноз. Обследование теперь пройти можно даже в самых отдаленных селах региона.