Елена Лапушкина рассказала, как выбирались места для уличной росписи в Самаре

Художники рассказали о своей работе. Фото: Правительство Самарской области

Глава Самары Елена Лапушкина рассказала, как выбирались места для новых городских стрит-артов в рамках проекта Samara Ground 2020. Art Experience. Напомним, благодаря этому международному проекту в историческом центре города – на Ленинградской, Молодогвардейской, Чапаевской улицах и на Маяковском спуске появятся семь арт-объектов от известных стрит-арт художников – они реализуют их в коллаборации с местными мастерами.

Как рассказала Елена Лапушкина, места для стрит-арта выбирались вместе с архитекторами. Оной из задач было привлечение внимания к ул. Молодогвардейской.

- Это одна из самых значимых улиц города, - уверена Елена Лапушкина. - Она очень интересная, здесь есть и объекты культурного наследия, и современные здания. А еще это студенческая улица. Хочется, чтобы к этой улице было чуть больше внимания. Уверена, что команда проекта нам в этом поможет.

По адресу Молодогвардейская,65 свою работу представит московский художник Андрей Бергер. Он заявил, что в своей работе постарается воплотить идею об искусстве в городе как точке притяжения смыслов, людей и энергии.

Первый мурал на доме по ул. Ленинградская, 63 в исполнении казанца Рустама Qbic уже готов. Каллиграфутурист Покрас Лампас из Санкт-Петербурга завершает роспись на Маяковском спуске набережной. Андрей Бергер, Малкольм Рокс (Аргентина) и Арес Бадсектор (Турция) недавно приступили к работе. А 13 сентября представит свой эскиз для ул.Молодогвардейской художник Егор Остров – на стену его перенесет самарский мастер Денис Вертиго.