В Самаре рухнула стена гаража в переулке Репина

В Самаре снова рухнула стена кирпичного строения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре снова обрушилась стена кирпичного строения. На этот раз на куски разлетелась часть гаража, что расположен в переулке Репина.

Как сообщили в региональном МЧС, сообщении о ЧП в Самарском районе поступило в 16:33 8 сентября. Когда на место прибыли дежурные подразделения, выяснилось, что частично обрушилась несущая кирпичная стена гаража, принадлежащего частному лицу. Это одноэтажное строение было построено в 1958 году. С 2000 года гараж не использовался.

К счастью, кирпичи никого не задели. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В ГУ МЧС России по Самарской области также отметили, что на жизнедеятельность населения данное событие не повлияло. Что не скажешь про обрушение стены на ул. Галактионовская. Напомним, ЧП произошло в минувшие выходные. Из-за рухнувшей стены некоторым самарцам пришлось покинуть свои квартиры. Проезжая часть рядом с местом происшествия до сих пор огорожена.

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