Ледовый дворец в Самаре, школа в Тольятти: Совет Федерации готов продолжать помогать Самарской области по крупным проектам

Фото: Правительства Самарской области

Как исполняется постановления Совета Федерации «О Государственной поддержке социально-экономического развития Самарской области», которое было принято по итогам проведения Дней Самарской области в верхней палате парламента, накануне обсудили Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко. Напомним, Дни Самарской области прошли в апреле прошлого года по инициативе губернатора. Тогда сенаторы единогласно поддержали масштабные инфраструктурные проекты, значимые не только для Самарской области, но и для страны. Валентина Матвиенко обратила внимание на необходимость выполнения всех поручений и на готовность сенаторов содействовать в решении возникающих вопросов.

Дмитрий Азаров отметила, что значительная часть поручений уже выполнена, другие находятся в стадии реализации.

Так благодаря поддержке Валентины Матвиенко и сенаторов удалось привлечь дополнительные средства федерального бюджета на строительство ледового дворца спорта в Самаре, школы на 1600 мест в Тольятти, включить наш регион в перечень тех, в которых пройдет эксперимент по опытной эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств, а также провести реконструкцию государственных оросительных систем.

- Министерство сельского хозяйства оказало поддержку в этой части, и уже сегодня видна отдача: повысилась урожайность, возросла эффективность землепользования», – отметил глава региона и пригласил Валентину Матвиенкои сенаторов с 18 по 20 сентября посетить XXII Поволжскую агропромышленную выставку, которая пройдет в Самарской области.

Отдельно во время встречи затронули развитие Особой экономической зоны «Тольятти». Напомним, в прошлом году Дмитрий Азаров на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с руководством Магнитогорского металлургического комбината о создании завода на территории ОЭЗ. Для того чтобы обеспечить резидентам удобную логистику, на территории ОЭЗ построят железнодорожную ветку, что позволит привлечь еще одного крупного инвестора, который намерен производить керамогранит. Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что реализация задуманных проектов даст «очень мощный импульс для развития Тольятти».

Также в ходе встречи Глава региона доложил о том, что благодаря вниманию Совета Федерации к вопросам экологии предусмотрено выделение федеральных средств на изоляцию шламоотстойника на территории бывшего Средневолжского завода химикатов в Чапаевске.

Дмитрий Азаров поблагодарил Валентину Ивановну и членов возглавляемого ею Совета Федерации за всестороннюю поддержку Самарской области.

- Наше сотрудничество с Советом Федерации очень эффективно. Мы заручились поддержкой Валентины Ивановны Матвиенко в реализации важнейших проектов на территории региона и в том, что Совет Федерации будет и впредь нам такую поддержку оказывать, – подвел итоги встречи глава Самарской области.