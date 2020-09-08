Вся улица в дыму! Узнали, что горит в районе ТРК Вива Лэнд в Самаре

В Самаре пожар Фото: принтскрин видео.

Вечер вторника некоторым самарцам испортил густой дым, что появился на улицах близ ТРК Вива Лэнд. Как сообщают очевидцы, причина этого неприятного явления - пожар. По предварительным данным горит заброшенный цех по адресу Краснадонская 23а.

горит заброшенное здание в Самаре

На месте ЧП уже работаю сотрудники МЧС России по Самарской области. Пламя поднимается на несколько метров ввысь, озаряя все вокруг светом.

Очевидцы отмечают, что последние годы это строение не эксплуатировалось и, вероятно, было прибежищем лиц без определённого места жительства.

Как сообщили в региональном МЧС сообщение о возгорании поступило в 20:27.Огонь захватил 200 кв.м. заброшенного здания. Ликвидировать возгорание удалось в 20:55. На месте ЧП работали 7 единиц техники и 31 человек личного состава.