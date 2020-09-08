Самарским чиновникам придется снести четыре дома в центре Самары

Таково требование прокуратуры Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ленинском районе Самары снесут четыре дома, которые ранее были признаны аварийными. Жители этих строений уже переселены. Дома превратят в прах по требованию прокуратуры. Накануне ведомство обратилось в суд с четырьмя заявлениями, согласно которым департаменту управления имуществом Самары необходимо снести аварийные здания. Речь идет о строениях по следующим адресам: улица Садовая, 89–91; улица Крупской, 1/24; улица Алексея Толстого, 84; и улица Садовая, 19.

Еще в 2011 году эти дома были признаны непригодными для жилья. Как установила прокуратура, сейчас жильцы переселены, а здания практически разрушены.

В итоге суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме. Самарским чиновникам придется приступить к сносу. Исполнение находится на контроле у областной прокуратуры.