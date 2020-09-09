В Самарской области школам подарили автоматы Калашникова

Снабдить школьников макетами автоматов решил депутат Александр Хинштейн / Фото: hinshtein.ru

В Самарской области городские и сельские школы начали снабжать автоматами Калашникова. Правда, ненастоящими, а только макетами. Акцию инициировал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Идею же ему подал учитель физкультуры из школы села Утевка Нефтегорского района - для уроков ОБЖ и военно-патриотических игр не хватало инвентаря, автомат там был вырезан из фанеры.

- Во вторник, 8 сентября, вручил всем школам и военно-патриотическим клубам своего избирательного округа 158 макеты автоматов АК-47. Ни одной бюджетной копейки на это не ушло: используем только спонсорские средства, - написал депутат на своей странице в твиттере.

Акция проходит в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память». Пока в сельские школы направили по два макета автомата, а в городские по одному. По словам Александра Хинштейна, с каждым годом количество автоматов будет расти.

- Мне кажется очень важным, чтобы ребята, которые занимаются начальной военной подготовкой и поисковой работой, а также участвуют в работе военно-патриотических клубов, изучали оружие не только в теории, - заявил Александр Хинштейн