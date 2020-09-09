Строительство Дворца пляжных видов спорта в Самаре приостановлено

Поклонникам волейбола придется пока что переключиться на футбол Фото: Юрий Майсевич

Еще в 2018 году рядом со стадионом «Самара Арена» планировалось построить Дворец пляжных видов спорта. Под эти нужды даже был выделен участок площадью 30,65 тыс. кв. м.

Причем инициатором возведения объекта такого формата выступил Общероссийский общественный фонд поддержки и развития спорта, который готов был потратить на эти нужды порядка 200 миллионов рублей.

Однако, как сообщает министерство спорта Самарской области, на данный момент реализация проекта была приостановлена. Причины такой паузы не уточняются.

Напомним, что Дворец пляжных видов спорта должен был стать уникальным в своем роде: подогрев песка и особая система кондиционирования позволяла бы проводить тренировки и соревнования по пляжным видам спорта круглый год.