Стало известно, на какие курорты летом 2020 года чаще всего летали самарцы

В этом году на российские курорты слетали более 120 тысяч самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский аэропорт Курумоч назвал самые популярные курортные направления лета 2020. Чаще всего пассажиры аэровокзала летали в Сочи, Симферополь и Анапу.

- С июня по август этими курортными направлениями воспользовались 120,3 тыс. пассажиров. Из Самары в Сочи и обратно этим летом слетали 55 тысяч пассажиров. А спрос на перелеты в Анапу вырос почти в 7 раз. По этому направлению аэропорт обслужил 26 тысяч пассажиров, - рассказали в пресс-службе Курумоча.

Напомним, что рейсы в Сочи, Симферополь и Анапу выполняют несколько авиакомпаний. Полететь на эти курорты можно на самолетах следующих перевозчиков: «Россия», «Уральские Авиалинии», Nordwind, AzurAir, Utair и Red Wings.