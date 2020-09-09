Сотрудники ФСБ сорвали аферу двоих самарцев на полмиллиона рублей

Мужчины обещали помочь женщине в смягчении меры пресечения для ее дочери, но сами попали под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанут перед судом двое местных жителей. Их обвиняют в покушении на крупное мошенничество. Они за полмиллиона рублей обещали помочь матери, чья дочь попала под следствие из-за незаконного оборота наркотиков.

- В феврале 2020 года подсудимые получили от матери одной из следственно-арестованных 500 тысяч рублей. За эту сумму они обещали оказать содействие в смягчении меры пресечения для дочери женщины. Деньги злоумышленники обещали для решения вопроса передать сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

На самом деле самарцы не собирались, да и не могли, помочь женщине. Последняя, к слову, к моменту передачи денег уже сотрудничала с ФСБ. Поэтому силовики быстро задержали неудавшихся мошенников. Скоро обвиняемые предстанут перед судом. Их дело рассмотрит Ленинский районный суд Самары.