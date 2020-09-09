В Самаре снесут жилые дома для строительства конгресс-холла

Примерно так будет выглядеть будущий Конгресс-Холл

В Самаре планируется построить конгресс-холл мирового уровня. Как samara.kp.ru уже писала ранее, инициатором проекта выступит корпорация «Кошелев», которая и займется его реализацией.

Для строительства 8-этажного здания рядом с гостиницей Lotte необходимо будет освободить достаточно большую территорию в 37 тысяч квадратных метров. Для этих нужд придется ликвидировать сразу 11 жилых домов. Стоит отметить, что все жители подлежащих сносу зданий получат новые квартиры.

В здании конгресс-холла, фасады которого будут выходить на ул. Самарскую и ул. Красноармейскую, будет 12 залов на 1 200 человек, концертный зал на 2 500 зрителей, большое выставочное пространство и 8 ресторанов.

Стоимость строительства составит приблизительно 3,63 миллиарда рублей.