Для Самары хотят приобрести 22 новых троллейбуса

Новые троллейбусы могут выйти на линию уже в 2021 году / Фото: администрация Самары

В Самаре собираются обновить троллейбусный парк. Для города хотят приобрести 22 новых троллейбуса.

- Среди городов-миллионников мы находимся на хорошем уровне по троллейбусному парку, но мы не останавливаемся на развитии транспортной сферы. Мы подали заявку в областное министерство транспорта на поставку 22 новых троллейбусов, - приводит пресс-служба городской мэрии слова главы департамента транспорта Сергея Маркина.

Городские чиновники надеются, что эти троллейбусы выйдут на линию уже в 2021 году. Также представители дептранса отметили в твиттере, что это будет действительно новая техника, а не те машины, которые сейчас списывают в Москве.