Потянуло на экзотику: самарцы стали заводить необычных питомцев

Шерстяные уступили свои позиции земноводным Фото: Юрий Майсевич

В период самоизоляции многие любители новых эмоций и впечатлений с тоской осознали, что мир их квартиры, увы, абсолютно скучен и неинтересен. Однако внести немного анархии в устоявшийся режим существования, как оказалось, совершенно нетрудно: достаточно всего лишь завести какого-нибудь экзотического питомца. Котики и песики, извините, но это не про вас.

Один из самых популярных сайтов объявлений Авито обнародовал любопытный рейтинг популярности домашних животных. Первое место в топ-15 самых привлекательных для россиян питомцев занял попугай, на второй позиции расположился символ многострадального 2020 года - крыса, а на третьей строчке рейтинга уселась ушастая шиншилла.

Однако жителей Самары, судя по всему, мало привлекают пернатые, поэтому первое место в импровизированном топе у нас досталось черепахе. Немного реже горожане ищут крыс, а пятерку самых востребованных животных замыкают декоративные кролики. Кроме того, жителям Самары не чужды и куда как более экзотические животные: пользователи сайта объявлений часто интересуются хамелеонами и эублефарами. Кем бы они не были.