Перекрытие дорог на День города в Самаре 2020: где нельзя будет проехать 12 и 13 сентября

Волжский проспект и улицу Максима Горького закроют на время празднования Дня города в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара в 2020-м отмечает свой 434-й год рождения. В городе запланировано множество праздничных мероприятий. Они растянутся на три дня и займут несколько площадок. Из-за этого несколько улиц временно станут пешеходными. Временные неудобства, в частности, затронут жителей Ленинского района.

Так, в субботу, 12 сентября, пройдут легкоатлетический забег и концерт. В этот день с 3:00 до 6:00 и с 15:00 до 22:00 нельзя будет проехать по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Маяковского, а также с 6:00 до 15:00 по улице Максима Горького от Речного вокзала до улицы Ново-Садовой.

В воскресенье, 13 сентября, запланированы основные праздничные мероприятия. В этот день тоже пройдет концерт, а вечером еще и прогремит салют. Из-за того вновь перекроют Волжский проспект. Как сообщили в администрации Ленинского района, проехать по нему будет нельзя на участке от улицы Вилоновской до улицы Осипенко с 14:00 до 00:00.