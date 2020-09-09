В Самаре выберут лучшего водителя троллейбуса

Водители троллейбусов уже во всю оттачивают свое мастерство на улицах города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всероссийский конкурс профессионального мастерства за звание «Лучший водитель троллейбуса» пройдет в Самаре с 7 по 9 октября. Победитель городского этапа соревнований представит свой регион уже во всероссийском финале.

По словам руководителя департамента транспорта администрации Самары Сергея Маркина, выбор нашего города в качестве организатора этого профессионального конкурса говорит о том, что мы находимся на хорошем уровне как по маршрутной сети, так и по троллейбусному парку.

В ходе конкурсных мероприятий водители троллейбусов должны будут пройти экзамен по таким дисциплинам, как знание правил дорожного движения, приемка подвижного состава перед выездом на линию, культура обслуживания пассажиров и, разумеется, мастерство вождения. Последнее испытание, к слову говоря, представляет собой прохождение различных участков специализированной трассы и точность выполнения остановок.

Помимо медалей и памятных подарков победителям конкурса также будет присвоен квалификационный класс.