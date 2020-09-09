Глава самарского Роспотребнадзора сделала прививку от гриппа и призвала работодателей позаботиться о своих сотрудниках

Вакцинацию в регионе прошли уже более 60 тысяч человек

В Самарской области активно идет прививочная кампания. Вакцинацию прошли уже более 60 тысяч жителей региона, в том числе 30 тысяч детей. Сегодня, 9 сентября, к примеру, прививки от гриппа сделали глава областного управления Роспотребнадзора Светлана Архипова и многодетная семья Алмакаевых из Чапаевска.

- Вакцинация по-прежнему остается основным методом профилактики гриппа. Она помогает снизить не только риск развития заболевания, но и предотвращает тяжелые осложнения, - подчеркнула Светлана Архипова и призвала руководителей региональных предприятий организовать вакцинацию своих сотрудников.

Что касается семьи Алмакаевых, то в ней воспитывают сразу восемь детей. Вакцинацию они прошли полным составом. Да и вообще прививаются они каждый год. По мнению Марии Алмакаевой, делать прививки — необходимо, ведь это поможет не болеть в дальнейшем, а в случае заболевания легко его перенести.

Чтобы сформировать коллективный иммунитет, в Самарской области хотят привить около 2 млн жителей. Лучше всего прививку сделать именно сейчас, пока еще стоит теплая погода. Напомним, что прежде всего прививают детей старше 6 месяцев, студентов, беременных, пожилых, людей с хроническими заболеваниями, а также работников транспортных компаний и медиков.