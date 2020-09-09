Пляжные «Крылья Советов» с победы стартовали на Кубке европейских чемпионов

9 сентября «Крылья Советов» проведут второй поединок на турнире. Соперник – немецкий «Реал Мюнстер». Фото: twitter.com/BeachSoccer_WW

«Крылья Советов» стартовали с победы на Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу (Euro Winners Cup). Турнир проходит в португальском городе Назаре, в первом туре самарцы были сильнее португальской команды «Амигос да Паз» 6:3, сообщает beachsoccer.com.

Сегодня, 9 сентября, «Крылья Советов» проведут второй поединок на турнире. Соперник – немецкий «Реал Мюнстер». Также в группе с самарской командой украинский «Выбор» из города Днепр.

Напомним, «Крылья» завоевали право сыграть на Кубке европейских чемпионов благодаря бронзовым медалям чемпионата России сезона 2019. В сезоне 2020 самарская команда финишировала на последнем месте.