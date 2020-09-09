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Коронавирус Covid-19

101 заболевший и одна смерть: коронавирус продолжает косить жителей Самарской области

Общее число заболевших в регионе по данным на 9 сентября 2020 года выросло до 9395 человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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В сентябре заметно увеличился суточный прирост заболевших COVID-19

В сентябре заметно увеличился суточный прирост заболевших COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суточное количество зараженных COVID-19 вновь превысило сто человек. Как стало известно в среду, 9 сентября, в регионе коронавирус подхватил еще 101 житель. Теперь общее число заболевших составляет 9395 человек.

По данным оперативного штаба, в губернии выросло и число тех, кто поборол инфекцию. За сутки в Самарской области закончил лечение 91 пациент. Всего в регионе выздоровел уже 7401 человек. К сожалению, обновилась и статистика смертей от коронавируса. За минувшие сутки скончался еще один больной. Число смертельных случаев в области увеличилось до 138.

Суточный прирост новых больных увеличился и в целом по стране. Если в августе это число держалось в пределах 4700 - 4900 человек, то теперь оно перевалило за 5 тысяч. За минувшие сутки в России заболели 5218 жителей, выздоровело больше - 6409 человек, скончались 142 пациента.

Коронавирус в Самаре