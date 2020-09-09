101 заболевший и одна смерть: коронавирус продолжает косить жителей Самарской области

В сентябре заметно увеличился суточный прирост заболевших COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суточное количество зараженных COVID-19 вновь превысило сто человек. Как стало известно в среду, 9 сентября, в регионе коронавирус подхватил еще 101 житель. Теперь общее число заболевших составляет 9395 человек.

По данным оперативного штаба, в губернии выросло и число тех, кто поборол инфекцию. За сутки в Самарской области закончил лечение 91 пациент. Всего в регионе выздоровел уже 7401 человек. К сожалению, обновилась и статистика смертей от коронавируса. За минувшие сутки скончался еще один больной. Число смертельных случаев в области увеличилось до 138.

Суточный прирост новых больных увеличился и в целом по стране. Если в августе это число держалось в пределах 4700 - 4900 человек, то теперь оно перевалило за 5 тысяч. За минувшие сутки в России заболели 5218 жителей, выздоровело больше - 6409 человек, скончались 142 пациента.