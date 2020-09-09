Геоаналитика МТС позволит продвигать туристические возможности Самарской области на качественно новом уровне

ПАО «МТС» и министерство культуры Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве

ПАО «МТС» и министерство культуры Самарской области объявляют о запуске пилотного проекта по использованию геоданных на основе BigData МТС для развития туристического потенциала региона. Реализация проекта позволит анализировать различные сценарии городских процессов: отслеживать миграцию населения, прогнозировать достаточность транспортных развязок, объектов городской инфраструктуры, оценивать туристический потенциал территории и обеспечивать общественную безопасность, что в целом будет способствовать развитию экономики и повышению качества жизни населения региона.

Цифровая модель региона на основе обезличенных данных от МТС также поможет оценить размеры туристического потока в Самарскую область, определить наиболее привлекательные для туристов локации и достопримечательности, узнать, из каких регионов России в Самарскую область чаще всего приезжают путешественники и какими видами транспорта они предпочитают пользоваться. Полученные данные послужат основой для дальнейшего развития туристической инфраструктуры Самарской области: оптимизации пассажиропотоков и увеличения транспортной доступности наиболее популярных у туристов мест, разработки навигации по основным туристическим маршрутам области, строительства новых объектов размещения и туристического сервиса. Использование «больших данных» в интересах туристической отрасли также позволит более четко спланировать и провести массовые мероприятия – от принятия решений о перекрытии улиц поблизости и определения оптимальных мест для парковки до обеспечения необходимых мер безопасности для посетителей.

«Самарская область обладает огромным туристическим потенциалом, и наша задача – грамотно подойти к его развитию. У нас уже есть позитивный опыт совместных цифровых проектов с МТС, в том числе запуск интерактивных путеводителей по крупным городам региона и нашей главной природной достопримечательности – национальному парку «Самарская Лука». Технология big data – инновационный и точный инструмент, благодаря которому мы сможем получать реальные цифры туристского потока, узнать, кто и откуда к нам приезжает, использовать эти данные для продвижения наших туристских возможностей», - рассказал руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

«МТС уже несколько лет реализует проекты по разработке цифровых моделей российских регионов, данные которых можно применять не только в развитии туристической инфраструктуры, но и в других сферах городского хозяйства. Наш опыт и экспертизу мы готовы использовать с максимальной пользой для нашего региона», - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.