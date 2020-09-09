«Лада» крупно уступила «Ростову» в ВХЛ

Следующий матч тольяттинцы проведут на «Лада-Арене» 16 сентября. Соперник – «Челмет». Фото: ХК «Лада» (Тольятти).

Тольяттинская «Лада» проиграла второй матч подряд на старте регулярного чемпионата ВХЛ. После поражения от «Тамбова» «автозаводцы» уступили на выезде «Ростову». Встреча завершилась со счетом 1:4. В составе «Лады» единственную шайбу забросил Владимир Михасенок.

- На этом этапе не получилось у нас показать ту игру, которую мы хотим видеть от команды. Мы должны полагаться на ведущих хоккеистов, у нас есть хорошие мастера, глубокий состав... Осталось только научиться играть в хоккей, в правильный хоккей, - приводит слова и.о. главного тренера «Лады» Владимира Маленьких пресс-служба клуба.

Следующий матч тольяттинцы проведут на «Лада-Арене» 16 сентября. Соперник – «Челмет».