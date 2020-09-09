В Самарской области после столкновения с грузовиком загорелась «десятка»

ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 8 сентября, в 04:30 в Сызранском районе произошло серьезное ДТП. Мужчина 1943 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «МАН», которым управлял мужчина 1980 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Десятка» в результате ДТП сильно деформировалась и загорелась, а ее водитель получил телесные повреждения, после чего был госпитализирован подоспевшими на место происшествия медицинскими сотрудниками.

Как сообщают инспекторы ГИБДД, в момент аварии мужчина находился в трезвом состоянии. О состоянии водителя грузовика информации на данный момент не поступало. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.