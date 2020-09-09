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Андрей Талалаев: «Выход в РПЛ на этом этапе нереален. Я прогнозировал, что «Крылья» до декабря будут в середине таблицы ФНЛ»

Бывший главный тренер самарского футбольного клуба прокомментировал результаты команды
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крыльями» Андрей Талалаев руководил всего пять матчей.

«Крыльями» Андрей Талалаев руководил всего пять матчей.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал результаты команды в этом сезоне. По его словам, из-за омоложения «Крыльям» будет очень тяжело бороться за возвращение в Российскую премьер-лигу.

- В «Крыльях» намечалось омолаживание состава, а для этого нужно иметь время для их развития, то есть нужен хороший календарь. Проанализировав календарь, я сказал, что решать одновременно две задачи я не могу. Если задачу по сохранению прописки в РПЛ была решаема, то выход снова в премьер-лигу на том этапе, на котором сейчас находятся «Крылья», нереально. Я прогнозировал, что до декабря «Крылья» будут в середине таблицы ФНЛ, - сказал Талалаев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». Цитата по «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Андрей Талалаев рассказал, почему принял решение покинуть «КС».

- Главными причинами ухода из «Крыльев» стали личные амбиции работать на уровне Премьер-лиги и несовпадение понимания ситуации, которая сложилась в клубе, с планами и амбициями руководителей, - сказал специалист.

Напомним, Талалаев возглавил «КС» на финише прошлого сезона, сменив на посту главного тренера Миодрага Божовича. У руля самарской команды специалист был в пяти матчах, в которых добился ничьих с «Локомотивом», «Ростовом» и «Краснодаром» и обыграл тульский «Арсенал». Однако от вылета в ФНЛ «Крылья» это не спасло. Сейчас Андрей Талалаев возглавляет «Ахмат».

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