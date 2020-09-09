Самарцы повстречали в парке 60-летия Советской власти двух кабанов

Прогулку диких кабанов по городскому парку спугнула собака одного из самарцев Фото: Архив "КП"

Жители Самары снова столкнулись с представителями дикой природы в городе. Гостями областной столицы в очередной раз стали кабаны. Горожане заметили их в парке 60-летия Советской власти в Кировском районе.

- Во время прогулки в парке местному жителю вышли навстречу два кабана. Мужчина гулял с собакой. Та их напугала, и они ушли. В парке гуляют много людей с детьми, примите меры! - обратилась к чиновникам через твиттер одна из жительниц Самары.

О случившемся уже сообщили в министерство лесного хозяйства региона. Но там ответили, что кабаны — это по части департамента охоты и рыболовства. Сотрудники министерства поручили департаменту разобраться в ситуации.