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Самарцы повстречали в парке 60-летия Советской власти двух кабанов

Горожане переживают, что дикие животные могут напасть на детей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прогулку диких кабанов по городскому парку спугнула собака одного из самарцев

Прогулку диких кабанов по городскому парку спугнула собака одного из самарцев

Фото: Архив "КП"

Жители Самары снова столкнулись с представителями дикой природы в городе. Гостями областной столицы в очередной раз стали кабаны. Горожане заметили их в парке 60-летия Советской власти в Кировском районе.

- Во время прогулки в парке местному жителю вышли навстречу два кабана. Мужчина гулял с собакой. Та их напугала, и они ушли. В парке гуляют много людей с детьми, примите меры! - обратилась к чиновникам через твиттер одна из жительниц Самары.

О случившемся уже сообщили в министерство лесного хозяйства региона. Но там ответили, что кабаны — это по части департамента охоты и рыболовства. Сотрудники министерства поручили департаменту разобраться в ситуации.