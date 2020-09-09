Где и как заразился COVID-19 еще 101 житель Самарской области 9 сентября

Масочный режим по-прежнему никто не отменял Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 сентября в Самарской области зафиксирован 101 (всего - 9395) случай новой коронавирусной инфекции. Больше половины заболевших приходится на Самару. Диагноз подтвердился у 51 человека.

Второе место занимает Похвистнево и Большечерниговский район. Здесь выявлено по 7 новых случаев. Замыкает тройку Новокуйбышевск с 5 заразившимися. По три новых пациента в Кинеле, Октябрьске, Кинель-Черкасском районе. По два - в Жигулевске, Безенчукском, Красноярском, Похвистневском районах. По одному новому заболевшему в Отрадном, Сызрани, Тольятти, Чапаевске, Богатовском, Большеглушицком, Исаклинском, Камышлинском, Нефтегорском, Приволжском, Сергиевском, Ставропольском, Сызранском и Хворостянском районах.

8 человек из общего числа удалось выявить при обследовании ближайшего окружения уже заболевших людей. 80 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ и еще 13 зараженных выявлены при профилактическом обследовании лиц, которые не имели клинических проявлений.

На данный момент подтверждено 138 смертельных случаев, причем показатель смертности на 100 тыс. населения в области гораздо ниже, чем по стране. 4,32, против 12,42.

На 9 сентября выздоровело почти 80% (7401) пациентов. 30 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти и Волжской ЦРБ. Кроме того, 61 человек завершил амбулаторное лечение.

Под наблюдением медиков сейчас находятся 242 человека.