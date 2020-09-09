В Самарской области от коронавируса умерла пожилая пациентка

Число смертельных случаев от COVID-19 в регионе достигло 138 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки скончался еще один пациент с COVID-19. Побороть инфекцию не смогла пожилая женщина, у которой были проблемы с сердцем.

- Скончалась 87-летняя женщина. Она страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число смертельных случаев от COVID-19 в регионе сейчас составляет 138 человек. Показатель смертности в области на 100 тысяч населения - 4,32, по стране он выше - 12,42.

Напомним, что по данным на 9 сентября в Самарской области инфекцию подхватил еще 101 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели 9395 жителей. Вылечились уже около 80% пациентов - 7401.