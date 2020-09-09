Прокуроры Самарской области решили податься в адвокаты

Работать в любом случае придется под эгидой Фемиды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно сайту Палаты адвокатов Самарской области (ПАСО), сразу три бывших сотрудника прокуратуры подали заявление на получение адвокатского статуса.

Среди претендентов числятся бывший прокурор Отрадного Вячеслав Каширников, а также его коллега по Хворостянскому району Алексей Абрамов. Кроме того, как пишет Волга Ньюс, руководитель управлением по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области Антон Атяскин также подал свою заявку.

Стоит отметить, что кадровые решения относительно трех освободившихся постов в Самаре, Отрадном и Хворостянском районе на данный момент не приняты, поэтому прокуроры региона с амбициями в своей профессиональной сфере уже в ближайшее время могут получить неплохое продвижение по карьерной лестнице.