Законность сноса половины дома у бабушки- ветерана в Самарской области проверит прокуратура

Ветеран живет в невыносимых условиях Фото: Ольга НОВИКОВА

Региональная прокуратура проведет проверку законности сноса половины дома, в котором живет бабушка-ветеран войны Магмуря Газизова. Как сообщили в ведомстве, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий поручил незамедлительно организовать проверку по обращению представителей ОНФ в защиту жилищных прав ветерана труда.

- К нам обратились представители ОНФ по факту проживания ветерана труда в аварийных условиях из-за сноса соседями второй половины единого строение – жилого дома, - пояснили в прокуратуре.

Напомним, 88-летняя бабушка-ветеран Магмуря Газизова стала жертвой действий собственных соседей. Те решили построить на участке коттедж и снесли свою половину общего дома. В результате тонкие межкомнатные стены стали фасадом, их утеплили слоем стекловаты и досками, но в комнате, где живет женщина, все равно очень сыро и холодно, на стенах – грибок, а сами стены, по выражению ветерана «ходят ходуном».

- По итогам проверки будет дана оценка законности сноса части жилого дома и возведения нового дома,- заверили в прокуратуре.