В Самарской области состав из барж врезался в створку шлюза Жигулевского гидроузла

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Утром в среду, 9 сентября, на реке Волге в Самарской области произошло ЧП. Примерно в 7:25 состав из барж врезался в створку шлюза Жигулевского гидроузла.

- Состав из четырех барж с технической солью и буксира-толкача «Валентин Троегубов» следовал по маршруту «Ахтубинск — Новочебоксарск». В пути он столкнулся одной из барж с ремонтной створкой шлюза № 22. В результате оказалась повреждена деревянная обшивка ворот шлюза, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Какие повреждения получили суда, пока не известно. На месте работала следственная группа Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.