По Фрунзенскому мосту в Самаре начал ходить общественный транспорт

Перевозить людей через Фрунзенский мост на данный момент официально нельзя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары обратили внимание на то, что коммерческие маршрутки стали с завидной регулярностью ездить через Фрунзенский мост. Напомним, что официальное открытие движения общественного транспорта еще не состоялось, поэтому появление здесь автобусов № 48к, 109, 128, 140 моментально взволновало общественность.

Минтранс региона на своей странице в твиттере отметил, что решение о движении межмуниципальных маршрутов по Фрунзенскому мосту не принималось. Все водители, которые осуществляют здесь коммерческие перевозки, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Все развязки у моста уже достроены, осталось только официально ввести их в эксплуатацию, оформив необходимые документы. И уже только после этого станет известно, какие именно маршруты общественного транспорта будут здесь ходить.