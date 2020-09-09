Самарские спортсмены завоевали две медали на чемпионате России по легкой атлетике

Фото: министерство спорта Самарской области Фото: Twitter.com

В Челябинске стартовал чемпионат России по легкой атлетике. В нем принимают участие и спортсмены из Самарской области. Уже в первый день соревнований они выиграли две медали.

- Тольяттинка Софья Палкина завоевала «золото» в метании молота. А Дмитрий Лопин - «серебро» в беге на 100 метров, - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Насколько известно, Софья Палкина стала сильнейшей среди женщин, метнув молот на расстояние в 70,86 м. Что касается Дмитрия Лопина, то он преодолел дистанцию в 100 метров за 10,54 с. Отрыв от первого места был всего в 0,18 с.