В Самаре закроют проезд по улицам Садовой и Ленинской

Ограничения введут из-за работ по подключению к сети водоснабжения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары ждут новые перекрытия дорог. В конце этой недели закроют движение по улице Садовой, а на следующей - по улице Ленинской. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

- Временные ограничения будут введены из-за проведения работ по подключению к централизованной сети водоснабжения, - отметили в дептрансе.

Так, по улице Садовой с 8:00 10 сентября до 23:59 13 сентября нельзя будет проехать на отрезке от улицы Маяковского до улицы Чкалова. В границах этих же улиц будет закрыт и участок Ленинской. Ограничения здесь будут действовать с 8:00 17 сентября до 23:59 20 сентября.