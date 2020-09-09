Школьники Самары не будут учиться 11 и 12 сентября

Уроки во время голосования проводиться не будут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьники Самары могут с нетерпением ждать окончания этой недели, так как в ближайшую пятницу, 11 сентября, а также субботу, 12 сентября, все занятия будут отменены. Причиной внезапных выходных стал приближающийся День города.

Как отмечает министерство образования и науки Самарской области, 11 и 12 сентября во всех школах региона состоятся тематические мероприятия, приуроченные к 170-летию со дня образования Самарской губернии. Это никак не связано с выборами, так как они проводятся далеко не во всех муниципалитетах губернии.

Стоит напомнить, что процедура выборов будет проходить в течение трех дней - с 11-13 сентября. Такое решение принято для того, чтобы разделить потоки голосующих в целях безопасности, так как риск распространения коронавирусной инфекции по-прежнему велик.