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«Единая Россия» пообещала учесть мнение жителей при создании программы для выборов в Госдуму в 2021 году

Партия уделит особое внимание социальному блоку
Илона МАЙСКАЯ
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Партия "Единая Россия" начала формировать народную предвыборную программу

Партия "Единая Россия" начала формировать народную предвыборную программу

Партия «Единая Россия» начала формировать народную программу для выборов в Госдуму в 2021 году. Центральным в ней станет социальный блок, в основу которого также лягут предложения обычных жителей.

Отметим, что по такой схеме была создана долгосрочная стратегия развития Самарской области до 2030 года - «Стратегия лидерства». Инициатива ее создания принадлежала губернатору Дмитрию Азарову, а экспертами выступили жители региона.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что сейчас партия прорабатывает с Правительством РФ несколько инициатив, направленных на соцподдержку, - это справедливая оплата труда бюджетников, защита гарантированного дохода от взыскания за долги, доступность лекарств, бесплатное подключение людей к газу, внедрение страхования от безработицы, а также введение минимального гарантированного дохода граждан.

По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, первое заседание комиссии по подготовке народной программы партии пройдет в конце сентября.