Проезд по дорогам возле «Самары Арены» закроют на три дня

Администрация городского округа Самара

В Самаре с 08:00 до 16:00 11, 12 и 13 сентября 2020 года будет ограничено дорожное движение. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности в связи с проведением чемпионата и первенства Самарской области по велосипедному спорту.Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Движение будет временно ограничено по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к территории Малого Сорокина Хутора, по Проезду № 2, а также по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Исключением является общественный транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобили с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре.

Кроме того, во время проведения чемпионата на указанных выше улицах с 00:00 до 16:00 будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.