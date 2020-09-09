В Самаре экс-полицейский ответит перед судом за хранение наркотиков

Сотрудник полиции не только лишился работы, но и может оказаться за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом бывший полицейский. Экс-инспектора отделения организации комплексного использования сил и средств отдела охраны обеспечения порядка УМВД обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

- По версии следствия, 6 июля этого года мужчина, находясь на улице Сергея Лазо в поселке Управленческий, забрал, а затем перевез на автомобиле наркотики массой около 2,55 граммов. Впоследствии запрещенные вещества у него забрали сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД по региону, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Следователи собрали достаточно доказательств по делу. Недавно они направили его на рассмотрение в суд Красноглинского района Самары.