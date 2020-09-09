Прокуратура Самары занялась вопросом нарушения прав детей-инвалидов

Прокуратура уже активно занимается решением проблемы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары обратилась к прокурору города по вопросу отсутствия в школе № 106 пандусов и других условий для доступа учеников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ее сына инвалида-колясочника.

Прокуратура Кировского района незамедлительно организовала ряд проверок, в ходе которых выявила многочисленные нарушения законодательства об образовании и о социальной защите инвалидов. В городе прошло заседание специальной комиссии, на которой обсудили план мероприятий по устранению выявленных недочетов.

По словам руководителя департамента образования Самары Елены Чернеги, в ближайшее время в школе будут ликвидированы все нарушения, а также обеспечен беспрепятственный доступ в школу детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.