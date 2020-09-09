В Самаре в пятницу и субботу отменили занятия в школах, но не из-за выборов

Для детей проведут тематические мероприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре активно обсуждают информацию о том, что 11 и 12 сентября, в пятницу и в субботу, в школах региона отменили уроки. Якобы, связано это с предстоящими выборами. Да, занятия действительно не будут проводиться, но, как оказалось, политика тут ни при чем.

- 11 и 12 сентября во всех школах Самарской области состоятся тематические мероприятия, приуроченные к 170-летию со дня образования Самарской губернии. Это никак не связано с выборами, так как выборы проводятся далеко не во всех муниципалитетах губернии, - отметили в областном министерстве образования и науки.

Тематические мероприятия запланированы для всех школьников. Что же касается выборов в районные представительные собрания, то они пройдут с 11 по 13 сентября. Избирательные участки будут открыты в том числе и в образовательных учреждениях.