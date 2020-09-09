В Самарском театре оперы и балета прошла массовая вакцинация

Артисты решили защитить себя от гриппа Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарском академическом театре оперы и балета сегодня прошла массовая вакцинация от гриппа. От болезни решили защититься артисты и работники учреждения культуры - почти полторы сотни человека.

- Я считаю, что это нужная вещь, вакцинироваться обязательно нужно. Если и заболеваешь, то болезнь проходит в легкой форме. Ежегодно прививаемся всей семьёй, чтобы не болеть. И дети, и взрослые, - поделилась балерина Елизавета Пудина.

Отметим, что в Самарской области привиты уже почти 79 тысяч человек. Более 35 тысяч из них - дети. Медики напоминают: вакцинация - это лучшая защита от гриппа. Она помогает выработать иммунитет.

Чтобы пройти вакцинацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.

- Дополнительно мы создали бригады, которые будут выезжать к маломобильным людям на дом, - рассказывает главный врач Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района Василий Милованов. - Чтобы развести потоки пациентов и избежать очередей, участковые врачи составили списки тех, кому прививка необходима в первую очередь. Это люди с хроническими заболеваниями, пожилые, дети.

Предлагать прививку будут и тем, кто придет на прием, а также вызовет врача на дом. В губернии планируют привить около двух миллионов человек - больше половины населения региона.