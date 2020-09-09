Евгений Фролов сегодня в запасе Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

9 сентября в рамках 8 тура Олимп-ФНЛ "Чертаново" на стадионе в спортивном городке "Лужники" в Москве принимает самарские "Крылья Советов". Игра начнется в 20:00, а пока клубы объявили составы.

"Крылья" внесли изменения в расстановку по сравнению с предыдущей игрой. Так, место в воротах займет экс-чертановец Ломаев. В стартовом составе Якуба, Сергеев, Чернов, Солдатенков и Горшков. Игорь Осинькин прибегнул к ротации не случайно - на этой неделе у "КС" сразу два матча.

У "Чертаново" с первых минут вышел экс-нападающий волжан Молчанов. Ворота защищает опытный Абаев. 15-летний Пиняев, считающийся главным талантом коллектива, сегодня не появится на поле.

Капитаны - Гацкан и Редькович. Полные заявки выглядят так:

"Чертаново": 81 Абаев, 66 Гудков, 63 Никитенков, 4 Редькович, 13 Бартасевич, 3 Кондаков, 5 Камышев, 10 Рудковский, 19 Надольский, 21 Великородный, 11 Молчанов.

Запасные: 55 Радионов, 16 Яворский, 93 Молодняков, 30 Ляхов, 6 Сулейманов, 46 Першин, 68 Герчиков, 28 Молтенинов, 14 Савельев.

"Крылья Советов: 1 Ломаев, 3 Чернов, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 6 Якуба, 17 Зиньковский, 18 Зеффан, 33 Сергеев, 69 Голенков, 77 Кабутов, 84 Гацкан.

Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 2 Полуяхтов, 8 Витюгов, 10 Сарвели, 11 Ежов, 14 Гынсарь, 47 Божин, 50 Карпов.

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